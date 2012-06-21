Минулої доби в Україні зареєстровано 612 нових випадків COVID-19, серед них 52 – діти, 68 – медичні працівники. Було здійснено 10524 тестувань, з них 6976 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 110 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 15. 385 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована Львівській області – 104, Рівненській – 99, Закарпатській – 79.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 54133 людини, з них 3880 – діти, 7425 – медичні працівники Одужало 26503 особи. Померлих – 1398.
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«Урядового кур’єра»