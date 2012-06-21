Минулої доби в Україні зареєстровано 638 нових випадків COVID-19, серед них 26 – діти, 74 – медичні працівники. Було здійснено 22846 тестувань, з них 9711 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 157 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 14. 651 пацієнт одужав.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована Львівській області – 147, Києві – 112, Закарпатській області – 67.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіла 54771 людина, з них 3906 – діти, 7499 – медичні працівники. Одужало 27154 особи, померлих – 1412.
Міністр не втомлюється закликати українців дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками у визначених місцях, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції. Адже дотримання цих простих правил істотно знижує ризик інфікування.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»