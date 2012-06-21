Минулої доби в Україні зареєстровано 651 новий випадок COVID-19, серед них 34 – діти, 27 – медичні працівники. Було здійснено 9080 тестувань, з них 5575 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 134 особи. Зафіксовано летальних випадків – 13. 560 пацієнтів одужало.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована Львівській області – 115, Закарпатській області – 86, Києві – 77.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 59493 людини, з них 4204 – діти, 7985 – медичні працівники. Одужало 31439 осіб. Померлих – 1498.
Міністр не втомлюється закликати українців дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками у визначених місцях, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції (всього 1,5 метра). Адже дотримання цих трьох простих правил суттєво знижує ризик інфікування.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»