За минулу добу в Україні зареєстровано нових 68 випадків COVID-19. Загалом було розглянуто 373 підозри на коронавірусну хворобу. Одужало за минулу добу три особи, померло – шестеро. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Статистика летальних випадків, за його словами, така: серед трьох померлих особи понад 60 років без або з серцево-судинними та супутніми патологіями. Тому Віктор Ляшко називає виправданою заборону людям старше 60 років виходити з дому.
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