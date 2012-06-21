В Україні на коронавірусну хворобу з початку епідемії занедужало 804 осіб. Серед цих випадків 20 летальних (серед них 15 жінок). Усі померлі старші 50 років, 88% з них мали важкі серцево-судині захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень.
Тож вік і наявність супутніх захворювань виявилися основними причинами смертності серед пацієнтів з COVID-19. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, тринадцятеро українців одужали від коронавірусної хвороби.
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