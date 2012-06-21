Минулої доби в Україні зареєстровано 807 нових випадків COVID-19, серед них 65 – діти, 43 – медичні працівники. Було здійснено 10779 тестувань, з них 7064 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 161 особу. Зафіксовано летальних випадків – 11. 315 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу у Львівській області – 120, Івано-Франківській області – 96, Рівненській області – 78, Києві – 70.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 65656 людини, з них 4661 – діти, 8380 – медичні працівники. Одужало 36122 особи. Померлих – 1616.
Міністр не втомлюється закликати українців дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками у визначених місцях, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції (всього 1,5 метра). Адже дотримання цих трьох дуже простих правил істотно знижує ризик інфікування людини та її близьких. Максим Степанов укотре нагадав, що в зоні ризику люди старші 65 років і ті, що мають хронічні захворювання легень, серцево-судинної системи, хворі на цукровий діабет.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»