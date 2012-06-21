Минулої доби в Україні зареєстровано 807 нових випадків COVID-19, серед них 65 дітей, 46 медичних працівників. Було здійснено 27584 тестування, з них 13568 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 200 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 23. А 926 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області – 117, Києві – 114, Рівненській області – 76.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 50414 людей, з них 3634 дитини, 7092 медичних працівники Одужало 23119 осіб. Померлих 1306.
Міністр зауважив, що маємо абсолютно рекордну кількість тих, хто одужав. Тож він подякував лікарям, які борються за здоров’я та життя українців. І закликав українців дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками у визначених місцях, антисептиками й дотримуватися соціальної дистанції. Адже дотримання цих простих правил істотно знижує ризик інфікування. Також міністр закликав усіх українців не нехтувати своїм здоров’ям і дотримуватися рекомендацій МОЗ.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»