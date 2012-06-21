Минулої доби в Україні зареєстровано 809 нових випадків COVID-19, серед них 65 – діти, 132 – медичні працівники. Було здійснено 28019 тестувань, з них 13108 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 211 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 11. 838 пацієнтів одужало.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована Львівській області – 132, Рівненській області – 88, Києві – 76, Івано–Франківській області – 67.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 57264 людей, з них 4068 – діти, 7723 – медичні працівники. Одужало 29769 осіб. Померлих – 1456.
Зважаючи на збільшення кількості інфікованих за останні тижні, міністр не втомлюється закликати українців дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками у визначених місцях, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції (всього 1,5 метра). Адже дотримання цих простих правил суттєво знижує ризик інфікування.
За його словами, наша медична система нині краще підготовлена для реагування на такий виклик як коронавірус. Зокрема, збільшуються спроможності лабораторних центрів – у планах удвічі збільшити кількість тестувань до вересня 2020 року.
«Достатньо ефективно працюємо також над різними схемами лікування у співпраці з закордонними колегами, оперативно вносимо зміни до протоколів лікування. Лікарні забезпечуємо обладнанням, зокрема апаратами ШВЛ», – каже міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»