Минулої доби в Україні зареєстровано 810 нових випадків COVID-19, серед них 48 дітей, 56 медичних працівників. Було здійснено 29261 тестування, з них 13938 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 222 особи. Зафіксовано летальних випадків – 21. Але 665 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області – 119, Києві – 93, Закарпатській області – 89, Рівненській – 76.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 51224 людини, з них 3682 дитини, 7148 медичних працівників Одужало 24784 особи. Померлих 1327.
Міністр, зважаючи не невтішні показники останніх днів, не втомлюється закликати українців дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками у визначених місцях, антисептиками й дотримуватися соціальної дистанції. Адже дотримання цих простих правил істотно знижує ризик інфікування й показники летальності, особливо в групі ризику особи, які старші 60 років та мають хронічні захворювання.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»