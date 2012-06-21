Минулої доби в Україні зареєстровано 829 нових випадків COVID-19, серед них 75 – діти, 83 – медичні працівники. Було здійснено 31973 тестування, з них 13574 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 197 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 16. 973 пацієнти одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована у Києві – 132, Львівській області – 124, Івано–Франківській – 78, Закарпатській – 60, Харківській – 57.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 60995 людей, з них 4329 – діти, 8103 – медичні працівники. Одужало 33172 особи. Померлих – 1534.
Міністр акцентує, що кожного дня фіксується велика кількість нових хворих на коронавірус і не втомлюється закликати українців дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками у визначених місцях, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції (всього 1,5 метра). Адже дотримання цих трьох простих правил суттєво знижує ризик інфікування.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»