Минулої доби в Україні зареєстровано 836 нових випадків COVID-19, серед них 61 – діти, 41 – медичні працівники. Було здійснено 29044 тестування, з них 13675 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 224 особи. Зафіксовано летальних випадків – 15. 977 пацієнтів одужало.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована Львівській області – 171, Києві – 147, Харківській області – 64, Закарпатській – 57.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 55607 людей, з них 3967 – діти, 7540 – медичні працівники Одужало 28131 особа. Померлих – 1427.
Міністр наголосив, що коронавірусна хвороба не зникла. Він не втомлюється закликати українців дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками у визначених місцях, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції (1,5 метра). Адже дотримання цих простих правил істотно знижує ризик інфікування.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»