Минулої доби в Україні зареєстровано 848 нових випадків COVID-19, серед них 36 – діти, 51 – медичні працівники. Було здійснено 27413 тестувань, з них 13013 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 226 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 18. 800 пацієнтів одужало.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована Львівській області – 197, Києві – 116, Рівненській області – 70, Івано–Франківській – 64.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 56455 людей, з них 4003 – діти, 7591 – медичні працівники Одужало 28931 особа. Померлих – 1445.
Міністр не втомлюється закликати українців дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками у визначених місцях, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції (всього 1,5 метра). Адже дотримання цих простих правил істотно знижує ризик інфікування.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»