Минулої доби в Україні зареєстровано 856 нових випадків COVID-19, серед них 71 – діти, 50 – медичні працівники. Було здійснено 29726 тестувань, з них 14498 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 178 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 17. 828 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована у Києві – 112, Львівській області – 109, Івано–Франківській – 76, Рівненській – 71.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 61851 людина, з них 4400 – діти, 8153 – медичні працівники. Одужало 34000 осіб. Померлих – 1551.
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«Урядового кур’єра»