Минулої доби в Україні зареєстровано 876 нових випадків COVID-19, серед них 74 – діти, 46 – медичні працівники. Було проведено 26329 тестів, з них 13162 – ПЛР–тестування, решта – ІФА–тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 229 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 27. 505 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області – 153, Києві – 105, Закарпатській області – 80.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 46763 людей, з них 3382 – діти, 6864 – медичні працівники Одужало 20558 осіб. Померлих – 1212.
Міністр звернув увагу на велику кількість летальних випадків за добу. Більшість із померлих – люди віком понад 60 років, або з групи ризику – мали серцево-судинні захворювання або цукровий діабет. Усіх таких людей міністр просить не нехтувати власним здоров’ям і дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками, антисептиками й дотримуватися соціальної дистанції. Адже дотримання цих простих правил суттєво знижує ризик інфікування.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»