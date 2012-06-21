Минулої доби в Україні зареєстровано 889 нових випадків COVID-19, серед них 38 – діти, 63 – медичні працівники. Було проведено 23168 тестів, з них 11109 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 221 особу. Зафіксовано летальних випадків – 12. А 505 пацієнтів одужали.
Найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області – 152, Києві – 104, Рівненській області – 93.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 45887 людей. Одужало 20053 особи. Померло 1185.
Міністр вкотре закликав українців не нехтувати власним здоров’ям і дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками, антисептиками й дотримуватися соціальної дистанції. Адже дотримання цих простих правил істотно знижує ризик інфікування.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»