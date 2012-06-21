Минулої доби в Україні зареєстровано 972 нових випадків COVID-19, серед них 65 – діти, 43 – медичні працівники. Було здійснено 31984 тестувань, з них 16323– ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 255 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 20. 886 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована у Львівській області – 126, Києві – 118, Рівненській області – 96, Івано–Франківській – 87, Харківській – 74.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 62823 людини, з них 4465 – діти, 8196 – медичні працівники. Одужало 34886 осіб. Померлих – 1571.
Міністр акцентує, що кожного дня фіксується велика кількість нових хворих на коронавірус. Причому фіксується тривожна тенденція до збільшення кількості госпіталізованих – і сьогодні антирекорд. Тому він не втомлюється закликати українців дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками у визначених місцях, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції (всього 1,5 метра). Адже дотримання цих трьох простих правил суттєво знижує ризик інфікування людини та її близьких. Максим Степанов укотре нагадав, що в зоні ризику люди старші 65 років і ті, що мають хронічні захворювання легень, серцево-судинної системи, хворі на цукровий діабет, онкохворі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»