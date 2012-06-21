За минулу добу в Україні зареєстровано нові 392 випадки COVID-19, серед них 29 – діти, 90 – медичні працівники. Госпіталізовано 120 осіб, з них 7 – діти, 10 – медичні працівники.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За минулу добу одужало 24 особи. Десятеро людей померло. Було проведено 3636 тестувань методом ПЛР.
Загалом в Україні 3764 хворих на коронавірус, у тому числі 260 – діти, 684 – медпрацівники. Одужало 143 особи, померло – 108.
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«Урядового кур’єра»