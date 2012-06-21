За минулу добу в Україні зареєстровано нових 206 випадків COVID-19, серед них 20 – діти, є й медичні працівники. До лікарень було госпіталізовано 66 осіб, з них 3 – дітей. На апаратах штучної вентиляції легень серед госпіталізованих – троє. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Динаміка свідчить, що найбільша госпіталізація з хворобою відбувається на 3-7-й день від моменту появи симптомів. Віктор Ляшко вкотре закликав при появі симптомів хвороби звертатися до свого сімейного лікаря або до швидкої допомоги.
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«Урядового кур’єра»