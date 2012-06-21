За минулу добу в Україні зареєстровано нових 311 випадків COVID-19, серед них 13 – діти. Загалом підтверджено 2203 випадки коронавірусної хвороби, з них 145 дітей. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За минулу добу до лікарень було госпіталізовано 75 осіб, з них 2 – діти. Загалом госпіталізовано 923 особи, зокрема 42 дитини. З госпіталізованих на апаратах штучної вентиляції легень – п’ятеро. Загалом наразі 43 особи потребують реанімаційних заходів.
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