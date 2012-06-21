За минулу добу в Україні зареєстровано 666 нових випадків COVID-19, серед них 52 — діти, 63 — медичні працівники. Було проведено 16 476 тести, з них 9376 — ПЛР-тестування, решта — ІФА-тестування.
Про це сьогодні під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 172 особи. Зафіксовано летальних випадків — 11.275 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області — 139, Рівненській — 104, Волинській — 61.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 32 476 людей, з них 2402 — діти, 5600 — медичні працівники. Одужало 14 528 осіб. Померло — 912.
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«Урядового кур’єра»