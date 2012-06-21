За минулу добу в Україні зареєстровано 683 нових випадків COVID-19, серед них 152 дітей, 73 медичні працівники. Було проведено 20 173 тести, з них 11 701 — ПЛР-тестування, решта — ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 130 осіб. Зафіксовано летальних випадків — 16.426 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільшe кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксованj у Львівській області — 12, Києві — 95, Вінницькій області — 81.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 29 753 людей, з них 2244 — діти, 5322 — медичні працівники. Одужало 13 567 осіб. Померлих — 870.
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«Урядового кур’єра»