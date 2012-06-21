Упродовж минулої доби в Україні зареєстровано 921 новий випадок COVID-19, серед них 64 дитини, 161 медичний працівник. Було проведено 19 365 тестів, з них 11 465 — ПЛР-тестування, решта — ІФА-тестування.
Про це сьогодні під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 182 особи. Зафіксовано летальних випадків – 19.586 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області — 42, Рівненській — 121, Києві — 92, Закарпатській області — 78, Чернівецькій — 76.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 34 984 людей, з них 2570 — діти, 5877 — медичні працівники. Одужало 16 033 особи. Померло — 985.
Міністр наголосив, що останні десять днів спостерігається зростання захворювання, і сьогодні — небачений для України антирекорд. Він продовжує закликати українців обов’язково дотримуватися встановлених правил карантину, аби зберегти своє здоров’я та життя. Йдеться про користування масками, антисептиками, дотримання соціальної дистанції.
«МОЗ ініціюватиме максимально жорсткий контроль щодо дотримання громадськими закладами й транспортом умов карантину, запроваджуватимуться додаткові карантинні обмеження в регіонах», — підкреслив Максим Степанов.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»