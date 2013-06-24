У вівторок, 08 лютого, завершився період дії спрощеного митного оформлення та оподаткування вживаних автомобілів з іноземною реєстрацією згідно із законами України від 15.04.2021 №1402-IX і №1403-IX. Загалом оформили понад 88 тис. таких транспортних засобів, до Державного бюджету України сплачено понад 3 млрд грн.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Спрощеннями можна було скористатися від 15 червня 2021 року:

до 11 листопада 2021 - основний 180-денний період;

до 8 лютого 2022 року - 270-денний період для учасників бойових дій, які перебували безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил більш як 90 днів із дня набрання чинності законами.

Нагадаємо, що тимчасові спрощення стосувалися:

легкових автомобілів (код 8703 згідно з УКТ ЗЕД ) та авто для перевезення вантажів загальною масою до 3,5 тон (код 8704 згідно з УКТ ЗЕД),

які були ввезені в Україну в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту і станом на 31 грудня 2020 року перебували в Україні;

з року випуску яких минуло 5 і більше років;

полягали у

сплаті акцизного податку, де враховувалися лише вік авто, тип двигуна та об’єм двигуна;

сплаті 20% ПДВ від суми акцизного податку (без урахування вартості авто);

звільненні від сплати ввізного мита.

Також при здійсненні митного оформлення авто особи звільнялись від відповідальності за порушення митних правил (згідно зі ст. 470, 481 та 485 Митного кодексу України) за умови сплати добровільного внеску – 8500 грн.

Крім того, власники авто також могли бути звільнені від відповідальності за ПМП у разі вивезення авто з України і сплати добровільного внеску у розмірі 8500 грн.

Таким чином, з 09.02.2022 усі особи у разі порушення строків та/або умов ввезення транспортних засобів особистого користування у режимах транзиту або тимчасового ввезення мають нести адміністративну відповідальність, встановлену Митним кодексом України.

Лідерами серед митниць за кількістю оформлених авто стали: