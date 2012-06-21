Аби мати реальну картину з захворюваністю на COVID-19 та краще контролювати ситуацію, Міністерство охорони здоров’я планує збільшити щоденну кількість ПЛР-тестувань до 8-10 тисяч (нині 5-6 тисяч на добу). Задля цього кадрово посилюють потужності лабораторій.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Наразі, за словами міністра, є 4,5 тисячі ПЛР-систем, у кожній з них 100 тестів. Тобто йдеться про 450 тисяч тестів. Сьогодні МОЗ отримає ще 160 тисяч тестів. І надалі закуповуватимуться українські тест-системи, які повністю відповідають за якістю і точністю усім світовим стандартам.
Також Максим Степанов розповів, що МОЗ цього тижня проведе консультації з вченими Національної академії медичних наук, експертами ВООЗ щодо використання ІФА-тестів, які виявляють антитіла в крові людини, яка перехворіла на COVID-19. Тобто така людина має імунітет щодо COVID-19.
«Золотим стандартом виявлення COVID-19 є ПЛР-тести. Але й вивчаємо питання щодо ІФА-тестів. Розглядаємо можливість використання тестів українського виробництва, якщо ті відповідатимуть стандартам», – зазначив міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»