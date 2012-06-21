На території України знайшли могилу знатного хазарського воїна. У похованні було виявлено повний комплект озброєння степового воїна, зокрема шолом, палаш, наконечник спису, бойову сокиру, обушку і набірний срібний пояс.
Вся зброя на подив непогано збереглося для свого віку. Сталевий шолом прикрашений багатою інкрустацією золотом на якій зображено іудейську релігійну символіку.
Гарда палаша так само інкрустована золотом, а піхви і рукоять зроблені зі срібла. Відмінно зберігся наконечник списа і бойова сокира-чекан, а також бронзовий обушок. На складальному срібному поясі зображені зооморфні фігури.
Озброєння хазарського воїна:
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»