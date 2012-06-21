За минулу добу в Україні зареєстровано 483 нових випадків COVID-19, серед них 44 – діти, 103 – медичні працівники. Було проведено 16085 тестів, з них 9880 – ПЛР-тестування, 6205 – ІФА-тестування.
Про це сьогодні під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 152 особи. Зафіксовано летальних випадків – 8. 362 пацієнтів одужали.
Останньої доби найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області – 96, Києві – 62, Рівненській області – 50.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 24823 людей, з них 1791 – діти, 4785 – медичні працівники. Одужало 10440 осіб. Померло – 735 людей.
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«Урядового кур’єра»