Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.
«З'явилися групи викрадачів, які спеціалізуються саме на викраденні авто з «бляхами» (нерозмитнені автівки з єврономерами) з подальшим збутом викраденого на розбирання на запасні частини. Абсолютно безпечно, так як на тимчасово ввезене верблюдом авто заяву про викрадення можуть написати тільки верблюд або іноземний власник авто», – написав він. Назаренко зазначив, що при цьому страждають і іноземні гості України, які чесно приїхали до нас. «Ось так і формується обличчя України в світі. На жаль...», – додав він.