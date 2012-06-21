Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19. Про це Президентові України Володимиру Зеленському доповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який підписав документ від імені держави.

Укладення цієї угоди стало можливим завдяки прямому спілкуванню Володимира Зеленського з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою. Президент особисто координував процес перемовин щодо постачання препарату в Україну, адже сьогодні у світі попит на вакцини значно перевищує виробництво. Тому українська влада використовувала різні інструменти для того, щоб забезпечити країну якісною вакциною. Зокрема стратегічні комунікації Глави держави й постійні операційні комунікації Міністерства охорони здоров’я та його очільника Максима Степанова зробили можливим підписання контракту й отримання Україною якісної вакцини у значних обсягах.

«Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості про постачання додаткових 10 мільйонів доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року», – доповів Максим Степанов Володимиру Зеленському.

Президент подякував гендиректору Pfizer за допомогу нашій державі у складні часи пандемії та відзначив зусилля представників України, які супроводжували процес підписання контракту.

«Це справді чудовий результат. Тепер завдання держави – забезпечити вакцинацію максимальної кількості громадян. Також потрібно активніше пояснювати людям важливість щеплення проти ковіду, адже це єдина можливість подолати пандемію, повернутися до нормального життя й назавжди забути про карантини», – зазначив Глава держави.

Згідно з домовленостями, перші поставки за цим контрактом – 500 тисяч доз – Україна отримає вже в травні-червні 2021 року, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решту 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.