Село Петропавлівка на Черкащині в колишньому Городищенському районі зустрічає подорожніх досить респектабельними будинками, сучасними парканами. Але якщо придивитися, є серед них і покинуті та зарослі бур’янами подвір’я. У давнину поселення називалося Трисагами. За однією з версій, тому, що у трьох напрямках сучасних Вербівки, В’язівки й Валяви буяли зеленню заливні луки, біля яких і селилися люди, маючи випаси для худоби. Місцеві розповідають, що ще пів століття тому тримали в селі стільки корів, що навіть сварилися: не там, мовляв, свою корову припнув. Однак нині, кажуть, і молока ніде купити, позаростали луки ясенками, лопухами й кропивою.