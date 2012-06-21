Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Позавчора, 16 листопада, в Омані стартував черговий ультра-марафон загальною протяжністю 165 кілометрів, який триватиме шість днів і передбачає подолання шести багатокілометрових відрізків під палючим сонцем оманської пустелі.
У цьому змаганні беруть участь двоє представників Сумщини – брати Євген та Іван Гливи.
Перший із них – тренер ДЮСШ Охтирського району – добре знаний у спортивному світі, адже для нього це вже сьомий старт. Він чотири рази підіймався на другу та третю сходинки, торік у загальному заліку зайняв п’яте місце.
Нинішнього року разом з Євгеном у змаганні вперше бере участь його рідний брат Іван, який також захоплюється легкою атлетикою, зокрема, марафоном.
Спортсмени стартують у повному спорядженні, що передбачає насамперед запаси води, адже за оманської спеки саме цей чинник має чи не найважливіше значення.
За підсумками першого дня, коли бігуни долали 20 кілометрів, Євген Глива показав третій результат – година 42 хвилини, а першими фінішували брати Рашид і Мохаммед Ельморабіті з Марокко, у яких час відповідно 1,36 та 1,39 год. У Івана Гливи шостий результат – 1,52 год.
Наступного дня спортсмени долали 25 кілометрів – Євген Глива фінішував третім, Іван – четвертим. У загальнокомандному заліку Україна закріпилася на другому місці.
Сьогодні, 18 листопада, спортсмени стартують на дистанції 27 кілометрів.
На батьківщині братів Глив і в Україні бажають їм успішних результатів на кожному із відрізків і спільної перемоги!