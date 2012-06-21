Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
В Умані на Черкащині планують реконструкцію військового аеродрому, який міг би перетворитися на сучасний міжнародний аеропорт. Власне, мова про це на рівні владних структур йде вже не один рік. Цими днями представники Міністерства оборони України, потенційного інвестора, Уманського національного університету садівництва, профільних обласних управлінь та Уманського району обговорили питання в облдержадміністрації.
Реконструкція аеродрому має забезпечити обслуговування літаків не лише військової, а й цивільної та бізнес-авіації. Летовище могло б узяти на себе обслуговування значної частини туристичного потоку.
Як зауважив голова облдержадміністрації Роман Боднар, втілення проєкту, який має для області стратегічне значення, перебуває на його особистому контролі. Реалізація запланованого відкриває нові туристичні перспективи.
Для того, щоб реалізувати задум, потрібно багато зробити. Учасники обговорення намітили детальний план дій для реалізації проєкту та обговорили низку конкретних питань, зокрема щодо використання земельних ділянок, підготовки необхідної технічної документації.