Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Щороку в Умань, до могили засновника брацлавського хасидизму цадика Раббі Нахмана, з’їжджається майже 30 тисяч прочан з різних країн світу на святкування іудейського Нового року – Рош га-Шана. Не винятком міг би бути й нинішній вересень, адже свято припадає на період з 18 по 20 число. В Умані, однак, сумніваються в доцільності паломництва у зв’язку з пандемією вірусу COVID-19.
Міський голова Умані Олександр Цебрій у своєму відеозверненні у Facebook висловився проти приїзду гостей у зв’язку з загрозою другої хвилі коронавірусу, яка, за прогнозами уряду, може розгорнутися якраз у цей час. На своїй інтернет-сторінці він проводить опитування містян з цього приводу, адже, сумнівається, що всі паломники додержуватимуть карантинних обмежень та проходитимуть відповідну обсервацію. У своїх коментарях (а висловилося вже більше семисот жителів міста) тотальна більшість людей вважає недоцільним цьогорічний приїзд паломників у зв’язку зі складною епідемічною ситуацією.
Очевидно, потенційним прочанам слід прислухатися до думки уманчан, зважаючи ще й на те, що на Черкащині станом на 5 липня виявлено 661 захворювання коронавірусом, з них у самій Умані — 17.