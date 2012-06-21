Про це йдеться в постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 02.11.2017 року № 1343 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» опублікованої у сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр».
Нею затверджено порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Так, комунальному підприємству «Уманьводоканал» Уманської міської ради, встановлено такі тарифи:
на централізоване водопостачання — 12,19 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення — 8,94 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість
Нові тарифи набирають чинності з 17 грудня 2017 року.