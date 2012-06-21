Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Умань посилено готується до паломництва прочан із різних країн світу. Їх очікується цього року близько 10 тисяч. Як повідомили в управлінні Держпродспоживслужби Черкащини, посилені протиепідемічні заходи в Умані триватимуть до 23 вересня — поки там завершиться перебування паломників-хасидів. Вони включають зокрема постійний контроль відповідними службами території святкування іудейського Нового року, яке відбуватиметься з 18 по 20 вересня, дезінфекційну обробку місць загального користування, автотранспорту.
На кількох центральних вулицях, де найчастіше бувають прочани, вже з’явилося позначення безпечної дистанції. У зоні святкування здійснюється постійний контроль за благоустроєм. Створені запаси антисептиків, засобів індивідуального захисту для працівників комунальних служб.
Визначено кількість прочан, які можуть одночасно перебувати в культових спорудах. Останні також забезпечені безконтактними термометрами, одноразовими рушниками, санітайзерами, деззасобами. Розроблені графік дезобробок, схеми розміщення прочан.
Забезпечуватимуть громадський порядок і безпеку громадян під час святкування Рош га-Шана понад 560 поліцейських, які прибули до Умані з 20 областей України.