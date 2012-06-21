Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Відвідавши уманське кафе «Дворик», його відвідувачі були немало здивовані. Ні, не відмінним сервісом і не смачними стравами. І навіть не привітними усмішками працівників. Пообідавши в цьому закладі, п’ятеро жителів міста відчули себе вкрай зле. Давалися взнаки всі ознаки гострої кишкової інфекції. Їх негайно госпіталізували до інфекційних відділень центральної районної та міської лікарень.
Фахівці Держпродспоживслужби організували санепідрозслідування цього випадку та позапланове інспектування кафе. Як повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Черкаській області, нині проводяться лабораторні дослідження питної води, готових страв та інші санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи. Служба взяла ситуацію під свій контроль.