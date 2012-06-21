Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На факультеті фізики, математики та інформатики Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини переобладнують колишні лабораторії фізики, хімії, біології та астрономії в нову навчальну лабораторію «Інтеграція загальної природничої освіти». Завдяки відповідному фінансуванню від Міністерства освіти і науки України тут придбали набір сучасного лабораторного та технічного устаткування для проведення фізичних, хімічних та біологічних досліджень.
Створення нової навчальної лабораторії спрямоване на формування готовності майбутніх фахівців освітніх програм з фізики, інформатики, математика та природничих наук до професійної діяльності, зокрема, впровадження ключових ідей Концепції «Нова українська школа» та забезпечення їхньої конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.