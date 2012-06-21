Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

В умовах карантинних обмежень ринок праці на Сумщині зазнає відчутних коливань і насамперед негативних, однак в області мобілізують усі ресурси, аби мінімізувати цей вплив. Так, днями в обласній державній адміністрації відбулося засідання тимчасової комісії та робочої групи, які контролюють ситуацію на ринку праці, своєчасність виплати заробітної плати, підтримку суб’єктів господарської діяльності, інші супутні питання.

Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, фахівці служби залишаються першими помічниками насамперед безробітних, роботодавців, надаючи їм відповідну допомогу та підтримку.

За період дії карантинних обмежень статус безробітного надано більш як 22 тисячам особам, що майже на третину перевищує відповідний минулорічний показник. Працевлаштовані 12,3 тисячі, з яких понад 90 відсотків зі статусом безробітного. На час карантину та впродовж місяця по його завершенню мінімальна допомога по безробіттю зросла із 650 до 1000 гривень.

Належну допомогу отримують роботодавці, аби вони могли зберігати робочі місця. Із поданих ними 11,9 тисячі пакетів документів на виплату коштів позитивні рішення прийняті по 11,7 тисячі, або для 17,2 тисячі громадян. Таким чином малий та середній бізнес Сумщини отримав майже 100 мільйонів гривень.

Загалом упродовж 10-ти місяців нинішнього року послугами служби зайнятості скористалися понад 43 тисячі безробітних, або на 14 відсотків більше відповідного минулорічного показника. Допомогу з безробіття мали 38,3 тисячі, що на чверть більше, ніж у 2019-му.

Як резюмує Володимир Підлісний, спектр послуг служби зайнятості залишається в межах карантинних обмежень, а фахівці продовжують співпрацювати як з безробітними, так і роботодавцями.