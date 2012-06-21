Україна може повернутися до закупівель газу у Газпрому при переведенні Європою закупівлі російського газу на кордон з РФ. Про це в інтерв’ю ЕП повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.
«Ніколи не кажи ніколи. При цьому ми повинні розуміти, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Ми можемо проаналізувати попередній досвід, коли нас привабливими умовами прив'язували, а потім вирішували всі свої питання», — сказав він.
«Якби ми перенесли точку обліку за транзитом на східний кордон, такий варіант можна було б розглядати. У нинішньому форматі це (закупівля газу в Росії. — ЕП) дуже ризиковано і безвідповідально», — вважає віце-прем'єр.
Нагадаємо, Україна вже 696 днів не імпортує газ з боку Російської Федерації.