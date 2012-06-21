Ухвалені нещодавно в парламенті законопроекти з пенсійної реформи — лише початок трансформації пенсійної системи. «Пенсійна реформа не зупиняється, ми рухатимемося далі. Перед нами дуже багато амбітних завдань, і осучаснення пенсій — лише один з етапів повноцінної реформи. Далі формуватимемо підходи до пенсійного забезпечення військовослужбовців, запроваджуватимемо нові підходи до людей, які виходили на пенсію за спеціальними законами, — прокоментував кроки уряду віце-прем’єр-міністр Павло Розенко. — Перед нами стоїть завдання започаткувати з 1 січня 2019 року накопичувальну пенсійну систему. І українці нарешті матимуть змогу отримувати в майбутньому пенсію з трьох джерел: солідарної системи, накопичувального рівня і недержавних пенсійних фондів».
Влада перебуває у процесі трансформації пенсійної системи від радянського типу до сучасної європейської моделі, яка в майбутньому вже буде трирівневою, повідомляє прес-служба урядовця.