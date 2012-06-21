Про це міністр уряду Дмитро Дубілет повідомив у Facebook.
«Перш за все я розраховую на Google Docs та Spreadsheet. Ви навіть не уявляєте, скільки часу витрачають державні службовці через те, що не можуть просто «зашерити» документи та працювати над ними разом. Замість цього купа часу йде на логістику папірців та кресленню по них олівцями. (Важливо не плутати спільну роботу над документами (Google Docs) із системами документообігу)», – зазначив Дубілет.
За словами міністра, він також розраховує на Google Forms: «зараз, якщо треба зібрати інформацію від інших держорганів або співробітників, на це витрачається купа часу, бо інформація збирається через документи та потім систематизується вручну».
Зазначається, що цього тижня офіційно почали курси навчання перших груп співробітників Кабмінету Міністрів України.
«Звісно, є випадки, коли інструменти Google використовувати неможна (наприклад, інформація з обмеженим доступом), але таких випадків небагато», – додав Дубілет.