На цьому наголосив Київський міський голова Віталій Кличко під час брифінгу 2 квітня, відповідаючи на запитання журналістів, – чому в столиці за прикладом Львова медиків та водіїв не перевіряють експрес-тестами.
«Остаточний діагноз медики можуть встановити тільки після лабораторного дослідження зразків. Адже інкубаційний період хвороби – 14 днів, а отже антитіла, за наявністю яких діагностують захворювання, можуть з’явитися не одразу», – зауважив він. І додав, що столична влада сьогодні керується протоколами й рекомендаціями, які отримала від китайських фахівців, котрим вдалося зупинити в країні поширення вірусу. Наші медики на зв’язку також з італійськими, іспанськими та американськими експертами. І всі вони підтверджують, що масове експерт-тестування, на жаль, не дає точних і остаточних висновків.
Віталій Кличко також наголосив, що всі 700 водіїв, які нині щодня виходять на маршрути громадського транспорту столиці, щоразу перед цим проходять ретельний медичний огляд. І якщо в когось буде виявлено перші найменші ознаки захворювання, працівника одразу ж відсторонять від роботи і направлять до лікарів.
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«Урядового кур’єра»