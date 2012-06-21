УЄФА оголосила про відтермінування всіх європейських матчів на наступному тижні. Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи не проводитимуть як мінімум тиждень.
УЄФА підтвердив, що всі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи наступного тижня закриті, оскільки епідемія коронавірусу продовжує викликати хаос.
У вівторок матчі Ліги чемпіонів між «Манчестер Сіті» і «Реалом», а також «Ювентусом» і «Ліоном» вже були відкладені, але тепер скасовано матчі між «Барселоною», «Наполі», «Баварією», Мюнхеном і «Челсі».
У заяві УЄФА йдеться, що рішення було прийнято «зважаючи на події, пов'язані з поширенням COVID-19 в Європі».
Керівництво додає, що скасування також поширюються на матчі молодіжної ліги УЄФА, заплановані на 17 і 18 березня, а також на розіграш чвертьфіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи 20 березня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»