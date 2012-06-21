Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті шкілька юнь і її наставники-педагоги готуються до Великодніх свят, оволодіваючи самим і навчаючи інших одному з найдревніших видів народного мистецтва. Сьогодні, в четвер площу Народна в Ужгороді прикрасив «писанковий рай», який влаштували загальноосвітні, мистецькі школи та студії з усієї області.
Стартував обласний фестиваль-конкурс «Воскресни, писанко!», який проводиться кілька останніх років підряд. Яскраво розмальовані яєчка, розвішані на штучних деревах, а також інша великодня атрибутика знайшли собі місце на площі Народній перед облдержадміністрацією.
Свої «писанкові» дерева привезли до Ужгорода і представили глядачам загалом 57 шкіл, студій з усіх районів і міст області. Прикрашатимуть площу протягом трьох тижнів.
Педагоги та їхні вихованці, які знаються на цьому виді народного мистецтва, надаватимуть майстер-класи та ділитимуться своїм досвідом зі створення символу Великодня. Кожен гість може спробувати самостійно виготовити писанку в обраній ним техніці.
Сьогодні ж у атріумі будівлі облдержадміністрації розгорнуто експозицію великодніх рушників, авторами яких теж є освітяни. Представлять також виставку фотографій із тематикою Великодня.
А у райцентрі Іршава святу, яке наближається, присвятили мистецьку олімпіаду. Вона тут відбувається вже вп’яте. Півсотні дітей виготовляли писанки у різних техніках: як у традиційній – шкрябанки, мотанки, мальованки, так і в сучасних – квілінгу та випалюванні. Зрештою, визначать кращі писанки за стилістикою, оригінальністю, манерою виконання та нагородять переможців.