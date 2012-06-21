В Ужгороді розпочали впроваджувати систему «Безпечне місто». Понад півсотні камер спостереження вже під’єднано до мережі, дані з якої зчитуються автоматично.
У роботизованих камерах передбачено функції автотрекінгу, виявлення пожеж і скупчень людей. Відеопристрої забезпечують ефективну роботу з архівом відеоданих, базами даних Національної поліції тощо. Оброблення інформації з відеокамер відбуватиметься без участі людини: достатньо внести запит. Забезпечується синхронізація даних, камери захищені від обмерзання і стрибків напруги до 6000 вольт.
Одна з фірм подарувала Ужгороду дві камери спостереження за автомобільними номерами. Вони мають захист від вандалізму, а їхня здатність розпізнавати автомобільні номери навіть уночі становить 95%. Це полегшить роботу працівникам поліції, які зможуть фіксувати і виявляти автомобілі, що скоїли дорожньо-транспортні пригоди або перебувають у розшуку. На відео з цих камер можна буде в режимі автопошуку розпізнавати обличчя, виявляти «звукові події», зокрема, постріли, вибухи чи інші незвичайні сигнали. Після встановлення системи «Безпечне місто» ужгородці та гості міста почуватимуться на вулицях, у під’їздах будинків набагато безпечніше, ніж нині, а злодіям і вандалам доведеться скрутніше.