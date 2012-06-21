Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
В обласному центрі Закарпаття небайдужі люди допомагають медикам у час карантину, даруючи їм гарячу вечерю і каву. Привозять гастрономічні подарунки тим працівникам медзакладів, які працюють у нічну зміну.
На ініціативу «Вечеря для лікаря», яку розповсюдив через мережу Фейсбук підприємець Богдан Попадич, відгукнулися чимало охочих. Відтак з 9 квітня смачні вечері й каву доставляють у різні медичні заклади обласного центру. Їжу й каву у кількості понад 100 порцій щовечора отримують медпрацівники, які працюють із коронавірусними хворими — пульмонологічного відділення обласної та ужгородської міської лікарень, обласної інфекційної лікарні, кардіоцентру.
Щоб порції були поживними, до них завжди додають продукцію з м’яса; у період посту включали рибу. Хтось допомагає втілювати задум коштами, хтось — готовими стравами, тістечками, обсмаженою кавою і молоком до неї, а ще інші — розвезенням.
Додатково по 88 порцій тричі на тиждень до робочих місць медпрацівників надсилає обласний благодійний фонд «Дім милосердя». Допомога надходить ще від деяких благодійних фондів, волонтерських організацій. Цікаво, що житель села Кибляри Віталій Матьовка передав велику сумку з консервацією власного виготовлення. Хоч він без обидвох ніг, однак сприймає життя з оптимізмом. Водить таксі й допомагає медикам, бо завдячуючи їм і особистим порятунком.
У одному з найбільших продуктових супермаркетів міста встановили кошик, у якому кожен може залишити щось із придбаної їжі окремо для медиків. Важливим, каже Богдан Попадич, є також контроль за витрачанням фінансової та продуктової допомоги. Про те, кому, чого і скільки відправлено, ініціатор акції щодня звітує перед усім фейсбучним товариством. Запевняє, що «Вечеря для лікаря» триватиме аж до завершення карантину.