Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Наскільки обґрунтованими будуть тарифи на водопостачання в 2021 році — це залежатиме і від споживачів. Принаймні, на Закарпатті в цьому їх запевнює керівництво комунального підприємство «Водоканал м. Ужгорода», запросивши до обговорення проєкту цих тарифів у онлайні.
Таке обговорення у відкритому режимі відбуватиметься на платформі Zoom 22 травня протягом одної години. Нині від майбутніх учасників приймають електронні заявки для участі в обговоренні, розглядаються питання й пропозиції для опрацювання проєкту рішення.
Як вказано у повідомленні про онлайн-обговорення, підсумковим етапом формування тарифів на 2021 рік повинна стати заява з їх обґрунтуванням, яку ужгородський водоканал надасть регулятору (НКРЕКП). До неї мають бути надані підтверджуючі матеріали й документи, серед яких — узагальнені результати онлайн-обговорення.