Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
В боротьбі з коронавірусом у обласному центрі Закарпаття встановлено своєрідне досягнення: жодного нового випадку за минулу добу!
Статистика за попередній період обнадійлива: з 390 ужгородців, у яких було виявлено COVID, 213 одужали. З них 162 особи лікуються амбулаторно, 9 — на стаціонарному лікуванні, ще 168 — на самоізоляції. Померли від COVID-19 за весь час пандемії 6 ужгородців. За цей період для досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію в місті були відібрані взірці 2417 біологічних матеріалів.
Загалом по Закарпатській області кількість захворілих за добу збільшилася на 10 осіб, у тому числі серед медиків – на 2, серед дітей – на 1. Нових смертей від коронавірусу з підтвердженим діагнозом методом ПЛР в області за добу не сталося, їхня кількість залишилася на попередньому рівні — 28. Протидія медиків небезпечному захворюванню триває.