Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
В Ужгороді зі стартом нового року не поменшало коло благодійників. Після ярмаркування з продажем «пряникового містечка», яке мало на меті зібрати кошти для лікуванням трирічної Марійки Пенченко, послідували й інші такі акції. Цього разу міські кондитери відгукнулися на заклик допомогти з коштами для важкохворої багатодітної мами, дружини АТОвця Людмили Качковської.
Під час акції «Врятуй багатодітну маму!» 15 місцевих кондитерів пропонували для продажу свої солодкі вироби. У асортименті – нарізні тістечка, чізкейки, заварні булочки з творогом, еклери, капкейки, кекси, макаруни, бізе, печиво, пряники та інші солодощі.
Хенд-мпейкери теж долучилися до благодійної акції: пропонували різноманітні вироби ручної роботи з бісеру. Книготоргівці продавали видання місцевих авторів. Загалом на благочинному «солодкому» ярмарку на лікування та реабілітацію 42-річної ужгородки вдалося зібрати 17 421 гривень.