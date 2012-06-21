В Ужгороді після майже двадцятирічного засилля маршруток, які так і не стали ефективними, повертаються до великих автобусів. Перші десять уже проходять випробування.
Директор комунального автопідприємства Віталій Готра розповів, що «Електрони» місткістю по 100 пасажирів кожен коштували міському бюджету 5 мільйонів 400 тисяч гривень кожен. Така дороговизна пояснюється комфортнішими умовами та підвищеною безпекою перевезень. Зокрема, для зручності пасажирів передбачено можливість оперативного зниження підвіски: на кожній зупинці автобус опускатиметься на 15 сантиметрів, щоб без ускладнень змогли увійти малюки і літні пасажири. Є також кнопки для людей з обмеженими можливостями та для матусь із візочками. У період холодів дуже важлива система обігріву, яка поширюватиме гаряче повітря по всьому салону. Автобуси обладнано трьома відеокамерами та відеореєстратором, які дають змогу постійно тримати в полі зору салон і проїзну частину шляху.
У тестовому режимі «Електрони» працюватимуть два тижні, протягом яких водії звикатимуть до управління пасажирськими автовелетнями, яких давно не знали міські автошляхи. За цей час місцева поліція спробує навести лад з паркуванням на вулицях, бо трапляються порушення встановлених норм, що значно ускладнюють рух великих автобусів.
Після випробувань автобуси, за кермо яких сядуть 18 досвідчених водіїв, розпочнуть регулярні рейси. Їхня заробітна плата невелика — 8 тисяч гривень. Очевидно, на це впливає небажання міської влади підвищувати вартість проїзду, яка залишається на попередньому рівні — 5 гривень.