З початку цього року в Ужгороді принцип «гроші ходять за пацієнтом» уже втілюють у життя для первинної ланки медичних працівників. Так дано старт одному із засадничих принципів оголошеної Міністерством охорони здоров’я медреформи.
Амбулаторії сімейної медицини в обласному центрі створено ще 4 роки тому, тож нині ужгородці без зайвих клопотів обирають сімейного лікаря або терапевта чи педіатра й підписують з ним угоду.
Первинну медичну допомогу ужгородцям надають 8 амбулаторій загальної практики — сімейної медицини, розташованих в усіх мікрорайонах міста. Кожна з них оснащена медичним обладнанням і комп’ютерною технікою.
У попередні місяці в Ужгороді капітально відремонтували п’ять амбулаторій, оновлення ще трьох міська рада запланувала на нинішній рік.
Ще одна зручність для пацієнтів у тому, що інформація про сімейних лікарів буде максимально доступною. Відомості про них найближчим часом розмістять на сайті Ужгородської міської ради, на інших медійних ресурсах, і кожен зможе обирати сімейного лікаря з урахуванням своїх уподобань.